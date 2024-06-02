Москва, 2 июня, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Украинский студент МГУ Сергей Гулько, арестованный в Москве за попытки собрать деньги для ВСУ и публикацию информации националистического характера, не собирается возвращаться на Украину.

Соцсети Сергей Гулько

«В ближайшее время нет планов вернуться на Украину», — передало его слова издание «Известия».

Отчисленный из МГУ студент рассказал, что находится за границей и намерен продолжить учебу для получения диплома врача.

Молодой человек неоднократно размещал в соцсети призывы и лозунги националистического характера. Он многократно призывал к ударам по Москве, собирал средства для ВСУ и искал информацию о процедуре вступления в ряды ВСУ для жителей Московского региона.

Как сообщало 28 апреля ИА Регнум, Никулинский суд Москвы признал Гулько виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему наказание в виде 12 суток ареста. До этого украинского студента задержали за то, что он не предъявил паспорт при проверке документов. За неповиновение полиции суд дал ему ещё десять суток ареста.

При проверке соцсетей Гулько полицейские нашли две публикации с экстремистскими лозунгами. Тверской суд Москвы дважды назначил Гулько по 12 суток административного ареста. Сам студент не признал вину.

В мае украинского студента отчислили из университета. После этого Гулько отправили в специальное учреждение для иностранцев для высылки из России. Как стало известно 30 мая, студента не пустили в Грузию. Гулько рассказал, что грузинские пограничники не стали объяснять причины отказа во въезде в страну. По его словам, пограничники в итоге позволили ему улететь в другую страну. Где сейчас находится экс-студент МГУ, не сообщалось.