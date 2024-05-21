Москва, 21 мая, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Украинского студента Сергея Гулько, ранее отчисленного из Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова за националистические публикации и попытки собрать деньги для ВСУ, отправят из России. Об этом сообщили в пресс-службе Троицкого суда Москвы.

Alaska.coastguard.dodlive.mil Депортация

Гулько уже находится в специальном учреждение для иностранцев, подлежащих депортации, У него есть право обжаловать это решение.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля в Москве арестовали студента шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Гулько. Проживавшего в общежитии университета на Ломоносовском проспекте гражданина Украины лишили свободы за поддержку ВСУ и неповиновение полиции. В вузе отмечали, что нареканий к студенту по поводу успеваемости не было.

Никулинский суд столицы признал молодого человека виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему наказание в виде 12 суток ареста. Поводом стал пост в соцсети «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку ВСУ. Также арестованный изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона.

Ранее арестованный за сбор денег для украинской армии бывший студент Гулько не смог уехать в Грузию после предписания покинуть Россию. По его словам, в Грузии ему отказали во въезде без объяснения причин. Гулько заявил, что жалеет о невозможности закончить образование в МГУ, но планирует продолжить образование и ищет варианты.