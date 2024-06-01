Москва, 1 июня, 2024, 14:54 — ИА Регнум. К Международной космической станции 1 июня пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-27», сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

ТАСС/Сергей Савостьянов

«Сегодня в 14:43:05 мск грузовой корабль «Прогресс МС-27» в автоматическом режиме причалил к модулю «Поиск». Корабль запущен с Байконура 30 мая», — сообщили в госкорпорации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892664" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Грузовой корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС

Корабль доставил на станцию 2504 кг грузов. На МКС прибыло 1290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции и подарки российским космонавтам.

Также корабль привёз космонавтам одежду, продукты питания, лекарства, санитарно-гигиенические средства, топливо для дозаправки массой 754 кг, питьевую воду для космонавтов (420 кг), 40 кг азота для пополнения атмосферы станции.

Космонавты получили гиперспектрометр для съёмки поверхности Земли в различных спектральных диапазонах в рамках эксперимента «Ураган». Прибор установят на иллюминаторе внутри служебного модуля «Звезда» для решения задач в интересах экологии, сельского, лесного и водного хозяйств, а также мониторинга чрезвычайных ситуаций.

«Прогресс» доставил на МКС укладки для проведения экспериментов «Биополимер», «Взаимодействие-2», «Виртуал», «Коррекция», «Нейроиммунитет» и «Пилот-Т», сообщили в «Роскосмосе».

Как сообщало ИА Регнум, ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогресс МС-27» стартовала 30 мая с космодрома Байконур. «Роскосмос» сообщил, что стыковка к модулю российского сегмента МКС должна произойти 1 июня в 14:47 мск. На стартовой площадке Байконура «Союз-2.1а» установили 27 мая.

На МКС сейчас находятся космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин. Впервые в этом году Чуб и Кононенко в апреле совершили выход в открытый космос, чтобы до конца развернуть радиолокатор на модуле «Наука».