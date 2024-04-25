Москва, 25 апреля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Космонавты на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко и Николай Чуб впервые за 2024 год вышли в открытый космос, чтобы развернуть до конца радиолокатор на модуле «Наука». Онлайн-трансляцию ведёт госкорпорация «Роскосмос».

Roscosmos/Global Look Press

В госкорпорации рассказали, что во время выхода в открытый космос российские космонавты установят аппаратуру научных экспериментов «Кварц-М» и «Перспектива-КМ» снаружи модуля «Поиск», а также попытаются завершить развёртывание радиолокатора на многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) «Наука», который в октябре прошлого года не смогли развернуть полностью.

Отмечается, что плановая продолжительность выхода составляет 6 часов и 36 минут.

Как передавало ИА Регнум, «Роскосмос» опубликовал видеооткрытку, в которой российские космонавты Александр Гребёнкин, Олег Кононенко и Николай Чуб, находясь на МКС, поздравили россиян с Днём космонавтики. Космонавты напомнили, что в этом году исполнилось 90 лет первооткрывателю Юрию Гагарину, имя которого навсегда вписано в мировую историю космонавтики.

4 февраля Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Космонавт за пять миссий с 1998 по 2015 год пробыл на орбите 878 суток 11 часов 29 минут и 48 секунд. Отмечалось, что Кононенко 5 июня может стать первым человеком, который пробыл в космическом пространстве более тысячи суток.

Космонавты Кононенко и Николай Чуб 26 октября 2023 года более семи часов отработали за пределами Международной космической станции (МКС). Космонавты вынесли радиолокатор из модуля «Поиск», соединили его с адаптером, а затем смонтировали на пассивном устройстве фиксации УФП-2 на «Науке».

Кроме того, космонавты запустили студенческий наноспутник «Парус-МГТУ» в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов.