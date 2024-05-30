Москва, 30 мая, 2024, 12:47 — ИА Регнум. С космодрома Байконур 30 мая стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-27». Трансляцию запуска вёл 30 мая «Роскосмос».

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«Прогресс МС-27» доставит на орбиту 2504 кг грузов, в том числе 1290 кг оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, 754 кг топлива, 420 литров питьевой воды и 40 кг азота.

Стыковка к модулю российского сегмента Международной космической станции запланирована на 1 июня в 14:47 мск.

Как сообщало 27 мая ИА Регнум, ракету-носитель «Союз-2.1а», предназначенную для выведения в космос космического грузового корабля «Прогресс МС-27», установили на стартовой площадке космодрома Байконур. Её установили в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома.

На МКС 25 марта прибыл корабль «Союз МС-25». На станцию прибыли Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон. Космонавтов встретили Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребёнкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.