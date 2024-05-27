Москва, 27 мая, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Ракету-носитель «Союз-2.1а», предназначенную для выведения в космос космического грузового корабля «Прогресс МС-27», установили на стартовой площадке космодрома Байконур. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Космический центр «Южный»

«[Ракета-носитель] «Союз» с «Прогрессом МС-27» на старте Байконура», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что специалисты госкорпорации продолжили готовить ракету к запуску после установки её в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадке космодрома.

Запуск ракеты с космическим кораблём «Прогресс МС-27», который полетит к Международной космической станции (МКС), запланирован на 12:43 мск 30 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля российские космонавты на МКС Олег Кононенко и Николай Чуб впервые в 2024 году вышли в открытый космос. Они развернули до конца радиолокатор на модуле «Наука».

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видеооткрытку, в которой российские космонавты на МКС поздравили россиян с Днём космонавтики. Они напомнили, что в 2024 году исполнилось 63 года со дня первого в истории полёта человека в космос — советского космонавта Юрия Гагарина.