Москва, 1 июня, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости

Глава государства поблагодарил команду фонда за работу. На сегодня в фонде работают более 3,5 тысячи координаторов, которые трудятся не за заработную плату.

Как заметил Путин, подавляющее число сотрудников работают с душой и знают нужды участников спецоперации.

Цивилёва отметила, что и ветераны, и члены их семей поддержали решение о создании фонда, назвав его своевременным и важным.

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«Фонд помогает ребятам вернуться к мирной, созидательной жизни, минимизировать бюрократические проволочки, с которыми они могут столкнуться», ― сказала глава фонда.

Также глава фонда рассказала президенту и о проблемах. По её словам, до сих пор все-таки затягивается время с выдачей удостоверений ветерана боевых действий. Кроме того, добавила Цивилёва, имеющие статус «частные военные компании» и «защитники Донбасса» не получают статус инвалидов боевых действий, то есть они не проходят военно-врачебные комиссии.

«Это, конечно, первоочередные вещи. Это всё в одном комплексе, здесь нет вопросов первостепенного значения и второго уровня, нужно всё решать в комплексе. В том числе это касается и решения вопросов социального характера», ― подчеркнул Путин.

Глава государства пообещал сделать всё для того, чтобы правительство и соответствующие ведомства ускорили работу.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в апреле 2023 года подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого направлена на поддержку участников спецоперации. Правительство в феврале выделило фонду 18 млрд рублей. Средства гранта направят на содействие участникам СВО и их семьям в решении жизненных ситуаций.

Российский лидер 17 марта подписал ряд поручений, касающихся новых форм поддержки участников СВО. В частности, поручения касались обеспечения реабилитации бойцов, участвующих в специальной военной операции. Также глава государства поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество физических лиц и исключить в их отношении начисление процентов по кредитам.

В апреле правительство расширило возможности фонда «Защитники Отечества». Теперь ветераны специальной военной операции смогут получить доплату от фонда за технические средства реабилитации, которые они приобрели по электронному сертификату.

Вместе с тем фонд получил возможность перечислять пожертвования благотворительным организациям, помогающим демобилизованным участникам СВО и семьям погибших. Как отметили в правительстве, подобная мера позволит оказывать поддержку по более широкому перечню обращений.

В начале апреля на встрече с Путиным Анна Цивилёва сообщила, что фонд «Защитники Отечества» за десять месяцев обработал 910 тыс. обращений, из которых удалось решить уже 780 тысяч.