Москва, 19 февраля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Российское правительство выделило 18 млрд рублей фонду «Защитники отечества». Средства гранта направят на содействие участникам специальной военной операции и их семьям в решении жизненных ситуаций. Об этом 19 февраля на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил России заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Фонду «Защитники Отечества» правительство выделило более 18 млрд рублей. Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов», ― говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Мишустин добавил, что соответствующий грант передадут фонду на приобретение медизделий и средств реабилитации в пользу ветеранов СВО, а также восстановление их документов и прохождение профессиональной переподготовки после увольнения со службы.

Глава правительства попросил министерство труда постоянно вести контроль за целевым и эффективным использованием выделенного финансирования.

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«Поддержка защитников — наша общая задача, к выполнению которой надо относиться с большой ответственностью», — добавил он.

Также в ходе заседания Мишустин отметил, что в начале февраля расширили направления деятельности фонда «Защитники Отечества», в том числе в части контроля за полнотой и качеством предоставления мер поддержки ветеранам и членам семей участников СВО.

Как сообщало ИА Регнум, о создании специального фонда поддержки бойцов СВО стало известно в апреле 2023 года. О том, что он нужен, президент России Владимир Путин заявлял ещё в феврале в ходе Послания Федеральному собранию. Главной его задачей российский лидер назвал обеспечение достойной жизнедеятельности участников СВО и членов их семей.

Согласно подписанному президентом указу о создании фонда, его работа будет направлена на адресное сопровождение и помощь ветеранам спецоперации. Работа затронет лиц, принимавших в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил ДНР, ЛНР, воинских формирований и органов ДНР, ЛНР с 11 мая 2014 года.

Во время прямой линии 14 декабря Путин заявил, что фонд поддержки участников специальной военной операции работает хорошо. При этом он предложил расширить контроль фонда «Защитники Отечества» за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов.