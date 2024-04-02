Москва, 2 апреля, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечества» в течение 10 месяцев обработал 910 тыс. обращений, из которых удалось решить уже 780 тыс., сообщила 2 апреля председатель фонда Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

ТАСС/Михаил Терещенко

«910 тысяч обращений, то есть мы приближаемся к миллиону. И понимаем, что качество работы фонда — это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения. Вот 780 тыс. уже решённых обращений из этого количества», — сказала она.

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Путин попросил назвать проблемы, на которые нужно прежде всего обратить внимание. Глава фонда сообщила, что есть трудности с выдачей удостоверений ветерана боевых действий и статуса инвалида, как правило, это касается защитников Донбасса и бойцов ЧВК. Цивилева отметила, что первую проблему отчасти удаётся решить при поддержке Минобороны, в рамках этой деятельности получили удостоверения 12 тыс. добровольцев и 6 тыс. жителей ДНР и ЛНР получили удостоверения членов семей погибших.

Глава государства пообещал помочь с решением этих вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в апреле 2023 года подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества». Его задача — оказание помощи участникам специальной военной операции, в том числе адресное сопровождение ветеранов СВО. Также фонду поручили помогать тем, кто защищал Донбасс в составе вооружённых сил ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

Цивилёва 8 марта 2024 года сообщила, что фонд помог найти работу 6 тыс. военнослужащих, ушедших с военной службы. Она отметила, что университеты помогают с переподготовкой ветеранов, кроме того, тяжелораненым бойцам оказывают психологическую помощь и обеспечивают протезирование.