Москва, 3 апреля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечество» даст возможность решать проблемы ветеранов специальной военной операции (СВО) системно на государственном уровне. Об этом 3 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирину Куксенкову.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества». Работа фонда, в наблюдательный совет которого вошла Куксенкова, будет направлена на поддержку участников СВО.

«Наша «Служба сопровождения ветеранов СВО» Народного фронта, общаясь с бойцами, видит достаточно большое количество проблем, в первую очередь это оформление документов и качество изготавливаемых протезов. Мы эти ситуации каждого конкретного человека озвучиваем, они не остаются без внимания государства. Внимание к участникам СВО, нашим героям — колоссальное», — сказала Куксенкова.

Военный корреспондент отметила важность оперативного решения всех вопросов ветеранов СВО.

«То, что президент ставит такой акцент на помощи и поддержке ветеранов СВО, означает, что многие существующие вопросы и проблемы будут решены системно и на государственном уровне. Это и медицинская помощь, и помощь с документами, и реабилитация ветеранов, и, конечно же, их протезирование», — добавила она.

Председателем Фонда «Защитники Отечества» назначена Анна Цивилева, главой совета фонда стал первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председателем попечительского совета назначен министр труда и социальной защиты Антон Котяков.