* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 1 июня, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Запад» нанесли удары по ВСУ в Харьковской области и ДНР, в том числе по расположению 12-й бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 1 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России

В Харьковской области ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районе села Новоегоровка, в ДНР — в районе сёл Григоровка и Серебрянка. Кроме того, российские бойцы отразили контратаку украинской армии в районе села Червоная Диброва в ЛНР.

«ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», — сказал Конашенков.

Он также сообщил о нанесённых ударах по месту размещения специалистов, разрабатывавших полётные задания для беспилотников ВСУ, и по скоплениям личного состава и военной технике украинской армии в 116 районах.

За сутки ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по арсеналам украинской армии с западным вооружением, сообщил официальный представитель Минобороны. Также он проинформировал об ударах, нанесённых российскими военными по украинским энергообъектам, связанным с военными заводами.