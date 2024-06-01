Москва, 1 июня, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по месту размещения специалистов, разрабатывавших полётные задания для беспилотников украинской армии. Об этом 1 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесён удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полётные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Конашенков добавил, что российские военные также нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ в 116 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 июня Конашенков рассказал, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на контролируемой Киевом территории, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса. Помимо этого, армия России поразила склады хранения западного вооружения ВСУ, добавил он.

Ранее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удар по аэродрому украинских войск во Львовской области. По его словам, российские военные также поразили склады бывшего инженерного батальона ВСУ, из-за чего там прогремел сильный взрыв.