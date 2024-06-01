Москва, 1 июня, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Российские войска в ходе группового удара высокоточным оружием по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции атаковали арсеналы противника, где хранилось западное вооружение, заявил 1 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Он отметил, что удар нанесли в рамках ответа на попытки украинской армии атаковать инфраструктуру в России. В ответ российская армия также нанесла удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу предприятий ВПК.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал генерал.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков 31 мая сообщил, что российская армия в течение предыдущей недели нанесла по военным объектам на украинской территории 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Вооружённые силы России нанесли удары по командным пунктам, военной аэродромной инфраструктуре, средствам ПВО, военным складам, базам горючего, цехам производства боевых морских дронов и БПЛА.

В период с 18 по 24 мая российские военные нанесли 49 групповых ударов с применением высокоточного оружия по объектам ВСУ. Российская армия атаковала военные аэродромы, склады с ракетами, снарядами и топливом, предприятия, где изготавливали боевые безэкипажные катера и БПЛА.