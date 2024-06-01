Москва, 1 июня, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), сообщил 1 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявил генерал-лейтенант.

Кроме того, ВС России поразили арсеналы хранения западного вооружения.

В Минобороны сообщили, что удары нанесли в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 25 по 31 мая российская армия нанесла 25 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины. Конашенков уточнил, что российские военные поразили объекты военной аэродромной инфраструктуры, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников ВСУ.

ВС России в период с 5 по 10 мая нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и промышленности на Украине.

До этого, в апреле, Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Как сообщили в оборонном ведомстве, удары нанесли в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.