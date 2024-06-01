Стрый, Украина, 1 июня, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ во Львовской области. Военный объект находится в городе Стрый, сообщил 1 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Максим Блинов/РИА Новости

Также удары ВС РФ нанесли по другим объектам в Стрые. Всего по объектам в Стрые нанесли четыре ракетных удара, в том числе по Стрыйской авиабазе, на которой ВСУ предполагали размещать истребители F-16, сообщила «Газета.Ru».

Поразили российские ракеты также склады бывшего инженерного батальона ВСУ, в результате произошёл сильный взрыв. Как отметил Лебедев, ВС РФ также нанесли удар по вагоноремонтному заводу, где, предположительно с западной военной техников.

Львовский батальон радиотехнической бригады украинской ПВО, находящийся поблизости от аэродрома, также получил повреждения.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам во Львовской области.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 1 июня глава украинского минэнерго Герман Галущенко заявил об ударах, нанесённых российскими военными по энергообъектам в Ивано-Франковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

В ночь на 1 июня во всех украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах во Львовской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях.

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