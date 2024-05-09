Сана, 9 мая, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) нанесли удары по трём израильским судам в Аденском заливе и Индийском океане. Об этом 9 мая сообщил в эфире йеменского телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вооруженные силы Йемена провели операцию с участием военно-морских сил, беспилотных военно-воздушных и ракетных сил, поразив два израильских судна в Аденском заливе — MSC DEGO и MSC GINA. Атака осуществлялась с помощью нескольких баллистических ракет и беспилотников, и попадание было точным», — рассказал Сариа.

Кроме того, по его словам, ракетные войска Йемена провели две операции против судна MSC Vittoria — вначале в Индийском океане, а потом в Аравийском море.

Яхья Сариа добавил, что ВС Йемена следят за развитием ситуации в секторе Газа и повышают уровень своих военных операций ради победы над угнетателями палестинского народа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение «Ансар Алла» намерено атаковать связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду, в том числе в Средиземном море, в случае начала Израилем операции в Рафахе на юге сектора Газа.

Хуситы также намерены при подобном развитии ситуации ввести «всеобъемлющие санкции» против всех судов компаний, имеющих отношение к снабжению и заходу в израильские порты, а также станут препятствовать прохождению всех судов этих компаний через подконтрольный им район, добавил он.

7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале военной операции в Рафахе.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщила о взятии под контроль пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом. Пропуск жителей и гуманитарной помощи через КПП на границе прекращён.

В ночь с 6 на 7 мая стало известно, что глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что ждёт от Израиля ответа на предложенный Египтом и Катаром план по прекращению огня, выводу войск и снятию блокады. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян после разговора с Ханией.

При этом, по информации местных СМИ, Израиль продолжил наносить удары по Рафаху, который является гуманитарным коридором.