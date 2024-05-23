Белгородская область, 4 августа, 2003, 14:55 — ИА Регнум. Накануне поездом "Воронеж - Белгород" в Белгородскую область прибыли 11 молодых лейтенантов пограничных войск. Все они намерены начать свою службу на белгородском участке российско-украинской границы.

Пополнение рядов защитников границы за счет выпускников военных институтов происходит раз в году. В этот раз в расположение белгородского пограничного отряда прибыли 11 лейтенантов, окончивших московские военные институты, двое из которых белгородцы. Встречая своих коллег, руководитель отдела по воспитательной работе Белгородского погранотряда подполковник Василий Казаков отметил, что наиболее острым бытовым вопросом для вновь прибывших он считает поиск жилья. Служебных квартир у пограничников нет, так что многим придется подыскивать квартиры самостоятельно. Однако, для семейной пары, которая отправится служить в Валуйки, местные пограничники уже нашли частный домик с садом. Оба молодожена-пограничника будут обустраивать свой быт в частично меблированном трехкомнатном доме.

После торжественной встречи на вокзале пограничники проследовали в расположение части, где ознакомились со структурой Белгородского погранотряда и посетили мини-музей части. Сегодня пограничники получат предписания о распределении и вечером отправятся на места дальнейшей службы. А днем для них будет организована экскурсионная программа по Белгороду.