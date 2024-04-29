Сана, 30 апреля, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Заявление об атаке на два эсминца ВМС США и балкер Cyclades в Красном море, а также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане сделало правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла». Об этом 29 апреля заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что нападение на судно Cyclades произошло 21 апреля в Красном море.

«Оно нарушило решение о запрете прохода судов в порты оккупированной Палестины, поскольку направлялось в Умм-эр-Рашраш (арабское название израильского порта Эйлат. — Прим. ред.)», — пояснил Сариа.

Судно MSC Orion хуситы атаковали, так как идентифицировали его как принадлежащее Израилю. Представитель движения йеменских хуситов не уточнил, как устанавливалась принадлежность судна.

Также Сариа рассказал о нанесении удара беспилотниками по американским эсминцам в Красном море. По словам представителя хуситов, дроны и другие средства поражения достигли намеченных целей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), торговое судно получило повреждения в результате атаки в Красном море возле берегов Йемена, никто из членов его экипажа не пострадал.

UKMTO также сообщил о получении информации от британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности. По её данным, атакован контейнеровоз под флагом Мальты, он выполнял рейс из Джибути в порт Джидды в Красном море.

27 апреля йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило об атаке на британское судно Andromeda Star в Красном море. Также они заявили о сбитом американском дроне MQ-9 в провинции Саада.

В этот же день UKMTO сообщил о повреждениях танкера в результате ракетного удара в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена. Уточнялось, что судно принадлежало британской компании, а теперь под флагом Панамы шло из Приморска в Вадинар (западное побережье Индии).