Сана, 3 мая, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) намерено атаковать связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду, в том числе в Средиземном море, в случае начала Израилем операции в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом 3 мая заявил военный представитель организации Яхья Сария в эфире телеканала Al Masirah.

Osamah Yahya, globallookpress.com

«Йеменские вооружённые силы готовы атаковать все суда, нарушающие решение о запрете израильского судоходства и направляющиеся в порты оккупированной Палестины, в том числе в Средиземном море, в любом районе в пределах досягаемости», — сказал он.

По словам Сарии, йеменские мятежники начнут такие действия в случае начала армией Израиля военной операции в Рафахе.

Хуситы также намерены при подобном развитии ситуации ввести «всеобъемлющие санкции» против всех судов компаний, имеющих отношение к снабжению и заходу в израильские порты, а также станут препятствовать прохождению всех судов этих компаний через подконтрольный им район, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля Сария заявил об атаке хуситов на два эсминца ВМС США и балкер Cyclades в акватории Красного моря, а также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане. По его словам, направленные в эсминцы ВМС США дроны и другие средства поражения достигли намеченных целей.

Ранее в этот же день Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил об атаке на торговое судно у берегов Йемена. Отмечалось, что никто из членов экипажа в результате этого не пострадал.

Военные США 30 апреля заявили об уничтожении БПЛА хуситов в Красном море. По информации Центрального командования американских вооружённых сил, хуситы также атаковали тремя противокорабельными баллистическими ракетами и тремя беспилотниками коммерческое судно.