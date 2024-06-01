Украина, 1 июня, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Проезд через дамбу крупнейшей гидроэлектростанции Украины ДнепроГЭСа 1 июня перекрыли, сообщило со ссылкой на патрульную полицию украинское издание Страна. ua.

Anatoliy Volkov

Движение перекрыли после того, как ночью на контролируемой киевским режимом части Запорожской области прогремели взрывы. Издание сообщило, что ночью были нанесены ракетные удары.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в контролируемой ВСУ части Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рано утром 1 июня сообщил о серии взрывов, прогремевших в городе Запорожье, подконтрольном Киеву.

Он уточнил, что ракетный удар был нанесён по местам дислокации украинской армии. Рогов добавил, что в городе действует украинская система ПВО.

На Украине 1 июня объявили воздушную тревогу во всех регионах. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой, Львовской, Черкасской, Полтавской областях. Украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил о серьёзном повреждении двух тепловых электростанций.

ДнепроГЭС 22 марта временно остановил работу. Как заявил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, станция получила серьёзные повреждения в результате взрывов. По машинному залу ГЭС-2 нанесли ракетный удар.