Киев, 22 марта, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Ракетная атака на Днепровскую гидроэлектростанцию в находящейся под контролем киевского режима части Запорожской области попала на кадры онлайн-трансляции на YouTube. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Telegram-канал генерального прокурора Украины

В Telegram-канале издания опубликовано видео, снятое на камеры видеонаблюдения. На них видны яркие вспышки ― моменты ударов по Днепрогэс.

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Также кадры, запечатлевшие момент удара по ГЭС, появились в Сети. Видно, как в полёте крылатая ракета отстреляла тепловые ловушки для защиты от систем противовоздушной обороны. По словам автора ролика, это не первая ракета, направляющаяся к объекту энергетической инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 22 марта заявили, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил что украинские энергообъекты подверглись масштабной атаке. По словам чиновника, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Это вызвало перебои со светом в части регионов.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила о повреждении крупнейшей гидроэлектростанции Украины ― Днепровской ГЭС. Работу гидроэлектростанции из-за серьёзных повреждений остановили.

По словам директора предприятия Игоря Сироты, зафиксировали многочисленные падения ракет в машинный зал ГЭС-2. По его словам, сейчас ни одна, ни другая станция не работает. На место прибыли специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Пожар на станции локализовали, однако задымление осталось.

Сирота добавил, что в результате прямых попаданий ГЭС-2 оказалась в критическом состоянии, есть риски потери станции.

За неделю, с 16 по 22 марта, российские войска нанесли 49 ударов возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на обстрелы российских территорий со стороны ВСУ и попытки прорыва российской границы. В ведомстве пояснили, что российские военные ударили по центрам принятия решений, аэродромам, ремонтным цехам вооружения и техники, складам воздушных и морских беспилотников, боеприпасов и базам материально-технического обеспечения ВСУ.