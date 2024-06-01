Киев, 1 июня, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Украинская компания «ДТЭК» 1 июня сообщила о серьёзном повреждении ночью двух тепловых электростанций.

Иван Шилов ИА Регнум

«Серьёзно повреждено оборудование», — сообщили в компании.

Отмечается, что полученные повреждения устраняют.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине объявили в ночь на 1 июня воздушную тревогу во всех регионах. Как заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко, по энергетическим объектам ночью были нанесены ракетные удары — в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях.

Представители подполья сообщили, что российские военные нанесли четыре ракетных удара по объектам ВСУ в городе Стрые во Львовской области.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов в перечисленных регионах.