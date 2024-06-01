Запорожье, Запорожская область, 1 июня, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в находящемся под временным контролем киевских властей городе Запорожье. Об этом 1 июня сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов», — указал Рогов.

По словам Рогова, предварительно, по местам дислокации ВСУ есть прилёты ракет, а также в городе работают украинские средства ПВО. Подробности Рогов обещал рассказать позднее.

Как минимум о двух взрывах в Запорожье сообщил в своём Telegram-канале и так называемый глава Запорожской области, назначенный киевским режимом, Иван Фёдоров. Дополнительной информации Фёдоров не привёл.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Полтавской, Черкасской, Львовской и Хмельницкой областях.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в период с 25 по 31 мая российская армия нанесла 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военным объектам на территории Украины.

ВС России поразили командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников ВСУ, а также другие военные объекты.