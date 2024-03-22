Днепропетровск, Украина, 22 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Крупнейшая гидроэлектростанция Украины ― Днепровская ГЭС (Днепрогэс) остановила работу. Об этом 22 марта в эфире телеканала «Рада» сообщил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

(сс) Anatoliy Volkov

Он уточнил, что причиной стали пожар и серьёзные повреждения. По его словам, зафиксировали многочисленные падения ракет в машинный зал ГЭС-2.

«То есть на сегодняшний день ни одна, ни другая станция не работает», ― пояснил Сирота.

На место прибыли специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Пожар на станции локализовали, однако задымление ещё сохранилось.

Директор «Укргидроэнерго» рассказал, что в результате прямых попаданий ГЭС-2 находится в критическом состоянии, ГЭС-1 не работает.

«На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию», ― сказал он.

В Министерстве обороны России не сообщали о нанесении ударов по гидроэлектростнации.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинские энергообъекты подверглись масштабной атаке. По данным чиновника, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Это вызвало перебои со светом в части регионов.

Так, по данным украинских СМИ, после взрывов электроснабжение исчезло в некоторых районах города Кропивницкого в контролируемой киевскими властями Кировоградской области.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила о повреждении Днепрогэса в Запорожье. В результате взрывов на Днепрогэс-2 загорелся машинный зал, а также железнодорожные пути для козловых кранов, проложенные на гребне плотины.

Повреждения также получила одна из ЛЭП, питающая Запорожскую АЭС. Отключилась внешняя воздушная линия 750 кВ «Днепровская».

По предварительной информации, повреждения получила теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная в городе Ладыжине в Винницкой области.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 22 марта сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по стратегическому предприятию украинского военно-промышленного комплекса, заводу «Южмаш» в Днепропетровске, где производили беспилотники для ВСУ. По его словам, Днепропетровск получил четыре попадания, Днепродзержинск — ещё одно.

Также, по его данным, российские военные нанесли удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором украинская армия собиралась принять американские истребители F-16. В Минобороны России эту информацию официально не подтвердили.