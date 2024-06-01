Киев, 1 июня, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины. Об этом 1 июня свидетельствуют данные онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным украинского онлайн-ресурса, позднее других режим воздушной тревоги объявили в Львовской и Закарпатской областях. Начиная с 03:44 мск предупреждение об опасности с воздуха звучит во всех украинских регионах.

Граждан настоятельно попросили проследовать в укрытия. По данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Полтавской, Черкасской, Львовской и Хмельницкой областях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что воздушную тревогу на всей территории Украины объявляли в ночь на 30 мая.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в период с 25 по 31 мая российская армия нанесла 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военным объектам на территории Украины.

ВС России поразили командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников ВСУ, а также другие военные объекты.