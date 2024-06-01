Москва, 1 июня, 2024, 11:42 — ИА Регнум. На сегодняшний день в будущем России многое зависит от того, сможет ли страна победить и на «демографическом фронте». Об этом 1 июня заявила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова.

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«Можно сказать, что для России открыт второй фронт — демографический, и многое в будущем нашей страны зависит от того, сможем ли мы выиграть и на нём», — сказала она в беседе с Донецким агентством новостей.

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что, по её словам, ценность рождения детей, а также материнства и отцовства не управляется цифрами и не всегда зависит от внешних обстоятельств, а является даром для счастья людей и благополучия нации и народа.

Кузнецова также выразила особую благодарность женщинам Донбасса и Новороссии, являющимся настоящими героинями и примером для других, которые хранят свои семьи, рожают и берегут детей в условиях военных действий и постоянной опасности.

Она также рассказала, что в 2023 году перед Днём защиты детей побывала в перинатальном центре Луганска и познакомилась там с молодыми матерями, которых вывезли из-под обстрелов ВСУ беременными.

«Вот они — настоящие герои! И для них, и для всех женщин, которые уже имеют и хотят иметь детей в будущем, государство должно создать все необходимые условия для реализации их планов, предоставить максимально возможные меры поддержки», — добавила Кузнецова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что в России уделяется приоритетное внимание государства и общества вопросам воспитания детей и семейных ценностей. Глава государства отметил, что Международный день защиты детей, учреждённый в 1949 году, отмечается во многих странах мира.

Путин 30 мая указал на то, что большая семья и воспитание детей — это напряжённый, каждодневный труд, но вместе с тем дети — ни с чем не сравнимое счастье. По его словам ярким подтверждением этому являются многодетные семьи.

Президент также отметил, что для России должны стать нормой семьи с тремя и более детьми. Глава государства уточнил, что в последние годы число многодетных семей в России выросло примерно на 26% и составляет порядка двух миллионов.