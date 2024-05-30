Путин заявил, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой в России
Москва, 30 мая, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Семья с тремя и более детьми должна стать нормой, Россия идёт в этом направлении, заявил 30 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня».
«Дети для родителей — ни с чем не сравнимое счастье, пожалуй, главное для любого человека. Такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь», — сказал он.
По словам президента, семья, где растут трое или больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни.
«И мы идём именно в этом направлении», — добавил российский лидер.
Он добавил, что количество многодетных семей в России за последние годы выросло выросло примерно на 26%, сегодня в стране более 2 млн таких семей.
Владимир Путин призвал регионы дополнять федеральные программы своими мерами поддержки семей.
Как передавало ИА Регнум, 29 мая заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявила, что в России есть тенденция к увеличению многодетных семей. Она добавила, что в 2023 году показатель суммарного коэффициента рождаемости составлял 1,41. К 2030 году, по поручению Путина, он должен быть 1,6, а к 2036 году — 1,8.
Голикова также уточнила, что количество многодетных семей в России выросло почти на треть за последние пять лет.
Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Российский лидер подчеркнул, что большая семья должна стать нормой и ориентиром.
Как свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ, почти половина (48%) россиян считают, что в идеале в семье должно быть трое и более детей.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 24 мая среди 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Участникам опроса предложили ответить на ряд вопросов, в частности, сколько в идеале детей должно быть в семье и для чего люди заводят детей.