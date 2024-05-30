Москва, 30 мая, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Семья с тремя и более детьми должна стать нормой, Россия идёт в этом направлении, заявил 30 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня».

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Дети для родителей — ни с чем не сравнимое счастье, пожалуй, главное для любого человека. Такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь», — сказал он.

По словам президента, семья, где растут трое или больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни.

«И мы идём именно в этом направлении», — добавил российский лидер.

Он добавил, что количество многодетных семей в России за последние годы выросло выросло примерно на 26%, сегодня в стране более 2 млн таких семей.

Владимир Путин призвал регионы дополнять федеральные программы своими мерами поддержки семей.

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Как передавало ИА Регнум, 29 мая заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявила, что в России есть тенденция к увеличению многодетных семей. Она добавила, что в 2023 году показатель суммарного коэффициента рождаемости составлял 1,41. К 2030 году, по поручению Путина, он должен быть 1,6, а к 2036 году — 1,8.

Голикова также уточнила, что количество многодетных семей в России выросло почти на треть за последние пять лет.

Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Российский лидер подчеркнул, что большая семья должна стать нормой и ориентиром.

Как свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ, почти половина (48%) россиян считают, что в идеале в семье должно быть трое и более детей.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 24 мая среди 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Участникам опроса предложили ответить на ряд вопросов, в частности, сколько в идеале детей должно быть в семье и для чего люди заводят детей.