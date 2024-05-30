Москва, 30 мая, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Большая семья и воспитание детей — это напряжённый, каждодневный труд, но вместе с тем дети — несравнимое счастье, заявил 30 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня».

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Большая семья, воспитание детей — это напряжённый, каждодневный труд. Вы знаете об этом как никто другой. Но вместе с тем дети для родителей — ни с чем не сравнимое счастье, пожалуй, главное для любого человека», — сказал глава государства.

По его словам, пример многодетных семей — яркое тому подтверждение. Он выразил уверенность, что такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.

Владимир Путин подчеркнул, что российские семьи должны всегда знать, что государство окажет им поддержку.

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Он также заявил, что для России должны стать нормой семьи с тремя и более детьми. За последние годы количество многодетных семей в стране выросло примерно на 26%, отметил глава государства, добавив, что сегодня в России более двух миллионов таких семей. Путин призвал дорегулировать критерии нуждаемости многодетных семей.

Как передавало ИА Регнум, президент России 30 мая поздравил детей, родителей и педагогов с Днём защиты детей, который отмечается 1 июня.