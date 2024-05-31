Мелитополь, 31 мая, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Украинская армия 31 мая дважды атаковала подстанцию в городе Пологи в Запорожской области, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM

«В результате повторной атаки на подстанцию города Пологи пострадали два специалиста Пологовской РЭС», — написал он.

Балицкий уточнил, что у пострадавших осколочные ранения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

Ранее о первой атаке на подстанцию в Пологах сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе во время ремонтных работ и повредили оборудование, написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Балицкий 30 мая сообщил, что украинский дрон атаковал электроподстанцию в регионе. Из-за этого временно остались без электроснабжения жители города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка. Никто не пострадал.

21 мая украинская армия дважды обстреляла город Васильевка в Запорожской области. От второго удара погиб мужчина, получивший осколочные ранения. Взрывом также частично разрушило четыре дома и хозпостройки.