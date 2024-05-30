Каменка-Днепровская, Запорожская область, 30 мая, 2024, 09:42 — ИА Регнум. В Запорожской области из-за атаки украинского дрона пострадала электроподстанция, сообщил 30 мая губернатор Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«В результате атаки вражеского БПЛА по электроподстанции без электричества остаются 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка», — сообщил Балицкий.

Люди в результате не пострадали. Глава региона добавил, что угроза повторных атак ВСУ сохраняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае из-за падения дрона ВСУ получила повреждение трансформаторная подстанция в Темрюкском районе. По предварительной информации, никто не пострадал. Минобороны России 30 мая сообщило, что российские силы ПВО сбили пять украинских беспилотников в Краснодарском крае.

Ночью 30 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайвороне обстрелами украинской армии повреждена ЛЭП. В результате жители сёл Смородино и Дорогощь остались без света.