Прага, 31 мая, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Североатлантический альянс готовится к войне с Россией, однако пока ещё есть время для её предотвращения. Об этом 31 мая заявил на встрече с журналистами министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран НАТО в Праге, которую транслировал телеканал М1.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

«Военный экспресс отошёл от предпоследней станции, и теперь не нужно задумываться о том, как он доберётся до конечной остановки», — сказал он.

При этом, по словам Сийярто, ещё имеется время для того, чтобы успеть предотвратить такой вариант развития событий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 мая премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Европа вступила во вторую из трёх стадий подготовки к войне с Россией. При этом он назвал абсурдом желание НАТО втянуть все европейские страны в свою войну с РФ, напомнив, что блок является оборонным, а не военным альянсом.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился со словами Орбана. Он заявил, что сейчас в Европе происходит нагнетание провоенных настроений и разжигание предвоенной истерики.

Представитель Кремля 30 мая отметил, что страны НАТО и в первую очередь США провоцируют Украину на продолжение конфликта с Россией. Песков рассказал, что в течение последних недель государства — участники блока сделали много воинственных заявлений и вышли на новый виток нагнетания напряжённости.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт в том, к каким последствиям могут привести их заявления и действия. Глава государства напомнил, что, как правило, это небольшие государства с высокой плотностью населения.