Москва, 31 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В данный момент в Европе наблюдается нагнетание провоенных настроений и разжигание предвоенной истерики. Об этом 31 мая заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о подготовке ЕС к войне с Россией.

Michał Zieliński

«Согласны [c этим утверждением]. Действительно, там идёт абсолютное нагнетание провоенных настроений. Сознательно разжигают предвоенную истерику», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что такого рода действия не могут не отражаться негативным образом на общей обстановке в мире, констатировав, что эскалация напряжённости продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 мая Орбан заявил, что Европа вступила во вторую из трёх стадий подготовки к войне с Россией. По его словам, у военного конфликта три фазы — обсуждение, подготовка и разрушение.

Песков 30 мая отмечал, что государства НАТО и особенно США провоцируют Украину на продолжение конфликта с Россией. Он отметил, что за последние недели страны альянса сделали много воинственных заявлений, выйдя на новый виток нагнетания напряжённости.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в том, к каким последствиям могут привести их заявления и действия. А Песков 27 мая рассказал, что альянс уже находится в прямой конфронтации с Россией.