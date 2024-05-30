Москва, 30 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Страны — участницы НАТО и особенно США провоцируют Украину на продолжение конфликта с Россией, они намерены продолжать военные действия. Об этом 30 мая заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Petro Poroshenko/Global Look Press

Как отметил Песков, в течение последних недель страны НАТО, и в первую очередь США, сделали много воинственных заявлений и вышли на новый виток нагнетания напряжённости

«Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что страны блока хотят продолжать конфликт Киева с Россией, уточнив, что это только нанесёт урон интересам государств, которые пошли по пути эскалации напряжённости.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Киева уже есть возможность наносить удары по территории России, потому что некоторые из стран Запада не запрещали ему это делать. Перед этим он несколько раз призывал страны альянса снять ограничение на удары ВСУ по российской территории.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях заявлений и действий. Глава государства также рассказал, что нанесение высокоточных ударов невозможно без данных космической разведки.

Песков 27 мая отметил, что НАТО уже находится в прямой конфронтации с Россией. Он уточнил, что альянс на данный момент уже фактически напрямую вовлечён в украинский конфликт.