Брюссель, 31 мая, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Совет Евросоюза 31 мая ввёл новые санкции против граждан и компаний Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и Ирана. Страны обвинили в поставке вооружения России, которое страна якобы применяет на Украине. Соответствующее заявление появилось на сайте Совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Отмечается, что санкции коснулись шести граждан и трёх компаний из КНДР и компаний и граждан Ирана, включая министра обороны страны Амира Хатами. КНДР также припомнили разработку ядерного оружия и пуски баллистических ракет. Иран, по мнению ЕС, не только поставлял беспилотные летательные аппараты России, но и снабжал оружием хуситов для атак по коммерческим судам, принадлежащим странам Запада, в Красном море.

«Активы тех, кто попал под санкции, будут заморожены, а предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, лицам, включенным в список, или в их интересах запрещено. Кроме того, на перечисленных лиц будет распространяться запрет на въезд в Европейский союз», — говорится в заявлении Союза ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, в январе координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США располагают данными о якобы использовании Россией полученных от КНДР ракет для ударов по Украине. Представитель Белого дома пообещал, что американские власти наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между Россией, Северной Кореей и Ираном.

17 мая обвинения в якобы поставках Северной Кореей вооружений России категорически отвергла Ким Ё Чжон — заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына. Она назвала версию об оружейных сделках между странами абсурдной гипотезой, которая даже не заслуживает оценок и комментариев. Сестра лидера КНДР уточнила, что оборонные технологии и современные системы вооружений КНДР являются секретными и полностью закрытыми, о возможности их экспорта не может быть и речи.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что страна не нарушает норм международного права в отношениях с КНДР и Ираном. Глава МИД Сергей Лавров в январе отметил, что все обвинения в использовании Россией оружия этих стран оставались голословными, никакие доказательства Запад так и не предъявил.

В апреле отсутствие доказательств признали в США. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что не ему ничего не известно о каком-либо конкретном подтверждении того, что иранские ракеты поставляются России для применения на Украине.