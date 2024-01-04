Вашингтон, 4 января, 2024, 23:22 — ИА Регнум. США располагают данными об использовании Россией для ударов по Украине полученных от КНДР ракет, заявил 4 января на брифинге без предоставления каких-либо доказательств координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Наша информация показывает, что КНДР недавно поставила России баллистические ракеты, по крайней мере одну из которых 30 декабря российские силы запустили по Украине», — сказал он.

Кирби добавил, что 2 января российские военные также использовали ракеты КНДР для нанесения удара по Украине. РФ, по его словам, полагается на предоставленные северокорейские ракеты.

Представитель Белого дома пообещал, что США наложит санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между Россией, Ираном и КНДР. Кроме того, он заявил о намерении поставить американскими представителями в Совбезе ООН вопрос о якобы совершённой «оружейной сделке» между Москвой и Пхеньяном.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года адмирал ВМС США в отставке Джон Кирби также утверждал, что КНДР якобы поставила России вооружение для спецоперации. По его словам, Северная Корея передала РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Сделка якобы состоялась в обмен на передачу Россией Корее своего вооружения, в том числе истребителей, ракет класса «земля — воздух», бронетехники, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома.

В МИД России отвергли обвинения западных политиков в якобы имеющем место «незаконном» военно-техническом сотрудничестве с КНДР. Такие высказывания являются бездоказательными, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.