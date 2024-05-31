Москва, 31 мая, 2024, 12:23 — ИА Регнум. В июне в России вступит в силу ряд законов, один из них касается поддержки участников специальной военной операции, сообщил 31 мая председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Участники специальной военной операции, которым из‑за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным управлением», — отметил спикер.

Он добавил, что решение позволит им стать более мобильными и создаст условия для их восстановления и социализации. Речь идёт о тех участниках СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно.

Кроме того, в России ужесточат наказание для ресурсоснабжающих компаний за предоставление некачественных коммунальных услуг. Также вступит в силу закон, который защитит пенсии детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособным, от списания при взыскании долгов с их родственников.

Одновременно в июне вступает в силу закон, согласно которому правительство определит виды и категории сложности туристских маршрутов, требующих сопровождения аттестованным инструктором-проводником.

Наконец, вводится уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение трёх и более преступлений небольшой или средней тяжести.

Как сообщало 31 мая ИА Регнум, президент России Владимир Путин в апреле2023 года подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого направлена на поддержку участников спецоперации. Правительство в феврале выделило фонду 18 млрд рублей. Средства гранта направят на содействие участникам СВО и их семьям в решении жизненных ситуаций.

С 1 июня в России вступят в силу новые правила для автомобилистов. Водителей начнут штрафовать за зимнюю резину. Также с 1 июня россиян обяжут провести техосмотр автомобиля. С начала лета помимо этого вступят в силу новые правила относительно процедуры получения прав.