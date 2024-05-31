В июне вступит в силу закон о предоставлении участникам СВО автомобилей
Москва, 31 мая, 2024, 12:23 — ИА Регнум. В июне в России вступит в силу ряд законов, один из них касается поддержки участников специальной военной операции, сообщил 31 мая председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Участники специальной военной операции, которым из‑за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным управлением», — отметил спикер.
Он добавил, что решение позволит им стать более мобильными и создаст условия для их восстановления и социализации. Речь идёт о тех участниках СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно.
Кроме того, в России ужесточат наказание для ресурсоснабжающих компаний за предоставление некачественных коммунальных услуг. Также вступит в силу закон, который защитит пенсии детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособным, от списания при взыскании долгов с их родственников.
Одновременно в июне вступает в силу закон, согласно которому правительство определит виды и категории сложности туристских маршрутов, требующих сопровождения аттестованным инструктором-проводником.
Наконец, вводится уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение трёх и более преступлений небольшой или средней тяжести.
Как сообщало 31 мая ИА Регнум, президент России Владимир Путин в апреле2023 года подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого направлена на поддержку участников спецоперации. Правительство в феврале выделило фонду 18 млрд рублей. Средства гранта направят на содействие участникам СВО и их семьям в решении жизненных ситуаций.
С 1 июня в России вступят в силу новые правила для автомобилистов. Водителей начнут штрафовать за зимнюю резину. Также с 1 июня россиян обяжут провести техосмотр автомобиля. С начала лета помимо этого вступят в силу новые правила относительно процедуры получения прав.