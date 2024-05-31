Москва, 31 мая, 2024, 08:30 — ИА Регнум. С 1 июня в России вступят в силу новые правила для автомобилистов. Теперь водителей начнут штрафовать за зимнюю резину.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Запрет на использование зимних шин продлится до осени. Штраф за нарушение составит 500 рублей. Водителей при этом будут отпускать с предупреждением.

Кроме того, с начала лета вступят в силу новые правила относительно процедуры получения прав и требований к открытию отдельных категорий. Так, россияне и иностранные граждане смогут пользоваться иностранными водительскими удостоверениями на территории России только в течение года. В дальнейшем тем, кто хочет продолжать водить транспортное средство, придётся получить российские права. Штраф за нарушение составит 15 тысяч рублей.

Также с 1 июня россиян обяжут провести техосмотр автомобиля. Речь идёт о машинах старше четырёх лет, которые регистрируются в Госавтоинспекции, меняют владельца или конструкцию.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 апреля в России изменились требования для получения водительских удостоверений. Теперь, согласно постановлению правительства, для сдачи экзамена на знание правил дорожного движения и получения водительского удостоверения необходимо предъявить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

Исключение составляют сотрудники диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при МИД России, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие СНИЛС.

Кроме того, с 1 апреля увеличился срок пересдачи для тех, кто не сдал практику после трёх и более попыток. Прийти на экзамен в следующий раз можно в промежутке от шести до девяти месяцев после предыдущей попытки.

Также, по новым правилам, водители смогут продлить удостоверения на три года. Это затронет тех, срок действия чьих документов заканчивается в 2024 и 2025 годах. Их права продлят до 2027 и 2028 годов соответственно. Обращаться за этим никуда не надо.

В сентябре прошлого года начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявил, что водители могут ездить на липучей резине круглогодично, так как установленными нормами это не запрещено. Он указал, что при движении на «липучке» летом она сильнее изнашивается, чем зимой, но отстранять за её круглогодичное использование водителей не будут.