Краснодар, 31 мая, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Пожар, который вспыхнул на территории нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края, удалось ликвидировать. Об этом 31 мая сообщили в региональном оперативном штабе со ссылкой на МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Возгорание началось после воздушного удара ВСУ, о котором написал ранее глава региона Вениамин Кондратьев.

«По информации МЧС Краснодарского края, пожар на нефтебазе в Темрюкском районе ликвидировали», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

К его тушению привлекались 92 человека, 30 единиц техники, включая 70 человек и 22 единицы техники от МЧС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в ночь с 30 на 31 мая в нескольких муниципалитетах Краснодарского края средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Так фрагменты сбитых дронов упали на территории Новороссийска.

В Темрюкском районе падение осколков БПЛА привело к возгоранию по меньшей мере трёх цистерн на нефтебазе. При этом пострадало несколько сотрудников предприятия. Весь персонал базы эвакуировали.