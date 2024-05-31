Темрюкский район, Краснодарский край, 31 мая, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на территории нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края из-за воздушного удара украинских военных. Об этом 31 мая сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что загорелись три цистерны.

«Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Он также проинформировал, что среди сотрудников предприятия есть пострадавшие. Весь персонал базы эвакуировали. Пожару присвоили высокую категорию сложности.

Глава края отметил, что экстренные службы работают над ликвидацией возгорания. Кондратьев добавил, что поручил главе района Федору Бабенкову выехать на место происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае подвергся нападению беспилотника ВСУ. После обследования на территории предприятия выявили повреждения.

27 мая украинские военные, используя беспилотники, пытались атаковать город Геленджик в Краснодарском крае. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили нападение, подавив вражеские дроны.

Обломки одного из обезвреженных беспилотников упали на недостроенное здание в селе Криница и повредили его. Ещё один дрон упал на деревья на территории хутора Джанхот, из-за чего вспыхнул пожар, который удалось быстро ликвидировать.