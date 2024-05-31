Краснодар, 31 мая, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краснодарском крае, сообщил 31 мая глава региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников», — написал он в своём Telegram-канале.

Так, в Новороссийске сотрудники специальных служб обследуют территорию после падения сбитых БПЛА. Губернатор отметил, что, согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 мая силы ПВО уничтожили в небе над городом Армавиром Краснодарского края украинский дрон. 30 мая Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что военные сбили в ночное время над территорией Кубани пять беспилотников.

После этого в краевом оперштабе написали, что из-за падения фрагментов БПЛА в станице Вышестеблиевской в Темрюкском районе получила повреждение трансформаторная подстанция. В результате случившегося никто не пострадал. Ещё один дрон ВСУ упал в районе посёлка Волна.