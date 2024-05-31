Киев, 31 мая, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Условия содержания заключенных в тюрьмах на Украине нарушают права человека и являются неприемлемыми для Европы, заявил журналистам судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Николай Гнатовский.

Richard Bistrong Камера СИЗО

«Простой пример: есть устоявшийся подход, который основывается на практике ЕСПЧ в отношении всех без исключения европейских стран, который говорит, что когда на лицо приходится менее трёх квадратных метров жилой площади в камере, рассчитанной на несколько человек, то это создает сильную презумпцию того, что условия содержания такого лица нарушают запрет обращения, что является бесчеловечным или унижает достоинство, а, следовательно, речь идет о нарушении статьи 3 конвенции», — сказал юрист, слова которого приводит агентство Укринформ.

Судья отметил, что в следственных изоляторах страны по-прежнему действует норма в 2,5 квадратного метра для заключенного. По его словам, с точки зрения европейских стандартов, это бесчеловечно.

Гнатовский пояснил, что такие условия создают проблемы с гигиеной, санитарией и вентиляцией, а также приводят к другим последствиям. Представитель ЕСПЧ подчеркнул, что Европейский комитет по предотвращению пыток уже более 25 лет настоятельно рекомендует Киеву включить в закон норму жилой площади для арестантов СИЗО в 4 квадратных метра.

Судья напомнил, что европейские страны отказывают Украине в экстрадиции фигурантов уголовных дел из-за проблем в её пенитенциарной системе. Он уточнил, что количество поступающих в ЕСПЧ жалоб на условия содержания под стражей в украинских пенитенциарных учреждениях не уменьшается.

По информации Укринформ, ЕСПЧ сейчас рассматривает 8 тысяч жалоб против Украины. В течение 2023 года судебный орган принял 130 решений, в рамках которых Киев выплатил из госбюджета более 2 млн евро.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая донецкая правозащитница Ирина Вихорева объявила, что ЕСПЧ начал расследование в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова на Украине. Мужчина родом из Донецка. Он отправился на фронт добровольцем в конце 2022 года.

В плен к ВСУ Резников попал под Красногоровкой (ДНР) через полтора года службы. В плену его пытали. По данным ООН, 44 российских военных, находящихся в плену ВСУ, сообщили о пытках и случаях жестокого обращения в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя.

В связи с жалобой Резникова на Украину собрался представитель Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП), который должен выяснить обстоятельства нахождения российского военного в плену.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в беседе с ИА Регнум заявил, что, комментируя информацию о расследовании ЕСПЧ, выразил мнение о том, что в Европе зреет осознание, что продолжение безоглядной поддержки киевского режима становится проблемой для ЕС, особенно с учётом провалов и продвижения российской армии.

Эксперт полагает, что дальнейшее развитие этой ситуации делает Киев для коллективного Запада проблемным союзником, от которого европейским институтам сейчас предпочтительнее отмежеваться.