Страсбург, Франция, 29 мая, 2024, 10:24 — ИА Регнум. В связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова на Украине Европейский суд по правам человека начал расследование, сообщила 29 мая донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

Иван Шилов ИА REGNUM

Суд предоставил для сбора дополнительных сведений время до конца июня. Резников, уроженец Донецка, отправился на фронт добровольцем в конце 2022 года. В плен он попал под Красногоровкой в ДНР через полтора года. В плену его пытали.

Украинские власти шантажировали его дочь, требуя, чтобы она фотографировала военные объекты. За это ей обещали прекратить пытки. Дочь военного обратилась к правозащитникам за помощью, сообщила Вихорева. Недавно из ЕСПЧ пришёл ответ.

«Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием «Резников против Украины», однако, ссылаясь на 39-ю статью суда, его представители ещё не уведомили украинское правительство об этой мере», — процитировал Вихореву «Коммерсантъ».

Уточняется, что информацию о пытках Резникова правозащитники направили в швейцарский МИД.

По данным ООН, 44 российских военных, находящихся в плену ВСУ, сообщили о пытках и случаях жестокого обращения в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя.

Как сообщало ИА Регнум, Вихорева 29 мая проинформировала о пикете, организованном активистами у украинского посольства в Риме. Участники протеста потребовали прекратить пытки Резникова. Правозащитница рассказала, что её соратники пытались передать сведения о пытках военного в диппредставительство, полиция Рима обещала помощь. Полицейские спустя некоторое время сообщили, что в посольстве Украины отказались принять документ.