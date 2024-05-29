Страсбург, Франция, 29 мая, 2024, 19:40 — ИА Регнум. В Европе зреет осознание, что продолжение безоглядной поддержки киевского режима, во главе которого стоит потерявший легитимность Владимир Зеленский, становится проблемой для Евросоюза, тем более на фоне провалов украинских военных и наступления армии России. Дальнейшее развитие этой негативной для киевского режима ситуации делает его для коллективного Запада и Европы в частности проблемным союзником, от которого сейчас европейским институтам предпочтительнее отмежеваться.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, комментируя информацию о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению дело о пытках российского военнослужащего, попавшего в украинский плен.

По мнению эксперта, интерес европейских структур может давать надежду на переосмысление в ЕС той тесной связи с киевским режимом, которую Европа активно налаживала с начала спецоперации России в феврале 2022 года. Решение ЕСПЧ принять к рассмотрению иск, касающийся судьбы российского бойца Дениса Резникова, явно диссонирует с информационной парадигмой коллективного Запада. Согласно этой парадигме Россия и её военнослужащие подаются как безусловное зло, а Украина и её военные, включая абсолютно отмороженных садистов и убийц из числа радикальных националистов, — как «воины света», напомнил Гагарин.

«Определённые процессы происходят. Думаю, не сегодня завтра мы услышим ещё какие-то заявления на эту тему. Кстати, гораздо более сдержанным стало восприятие событий в Буче в 2022 году. Это тоже присутствует в общественном сознании Европы, просто об этом никто прямо не говорит. Но многие сомневаются в том, что это было на самом деле. Усиливаются подозрения, что всё это было инсценировкой. Скрипя зубами, они постепенно начинают признавать, что попытки обвинить Россию во всех смертных грехах сменяются другим отношением», — отметил эксперт.

По оценке Гагарина, Европа, которая до сих пор поддерживала киевский режим всеми силами, сейчас попала в затруднительное положение. После сокрушительного поражения украинских формирований летом 2023 года и на фоне развивающегося сейчас успешного наступления армии России Евросоюзу приходится сохранять поддержку киевского режима, возглавляемого Владимиром Зеленским, который, если следовать букве закона, потерял право занимать пост президента Украины.

«Президент-«просрочка» уже, наверное, не может быть использован, поскольку все могут «отравиться». И у Европы на одной чаше весов украинский кейс, на другой — видимое торжество демократии и все проекты, которые были задуманы как некое воплощение этой идеи. «Украинский кейс» торпедирует эту идею. Поэтому, конечно, им сейчас нужны некие веские аргументы, чтобы как-то выскочить из этой петли. А обвинив киевский режим в человеконенавистнических акциях, связанных в том числе с пытками и другими «букетами», которые давно известны и на которые они закрывали глаза, они могут сказать, что украинский проект зашёл в тупик», — прокомментировал политолог.

ЕСПЧ начал расследование по делу о пытках российского военного Дениса Резникова, попавшего в украинский плен. Об этом 29 мая сообщила донецкая правозащитница Ирина Вихорева. По её словам, представители суда сообщили, что запущен процесс под названием «Резников против Украины». Правозащитница уточнила, что представители ЕСПЧ пока не уведомили о принятом решении правительство Украины.

Вихорева отметила, что для расследования необходимо до конца июня предоставить дополнительные документы, их сбором и подготовкой сейчас занимается адвокат.

Как сообщало ИА Регнум, Резников работал в Донецке, а в 2022 году ушёл добровольцем в зону военной спецоперации. Спустя полтора года он попал в плен, где стал подвергаться издевательствам. Попутно украинские боевики шантажировали его дочь: от неё требовали фотографировать военные объекты России, обещая, что в благодарность перестанут издеваться над её отцом. Но она в итоге решила обратиться за помощью к правозащитникам.

Также ИА Регнум ссылалось на доклад Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ ООН), обнародованном в марте, в котором указано, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Сотрудники управления пообщались с 44 российскими пленными в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

Кроме того, были задокументированы казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих в 2022–2023 годах.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов в феврале заявил, что Служба безопасности Украины оборудовала пыточные в Запорожье, временно оккупированном ВСУ. О существовании тайных пыточных и захоронений в освобождённой от украинских формирований Авдеевке сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, киевский режим также держал жителей города в заключении по политическим мотивам.

В сентябре 2023 года военное следственное управление Следственного комитета России по объединённой группировке войск организовало проверку информации о бесчеловечном обращении представителей украинских вооружённых формирований с российскими пленными.