Донецк, 29 мая, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Представитель Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП) поедет на Украину, чтобы выяснить обстоятельства нахождения в плену российского военного Дениса Резникова, сообщила 29 мая донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

Sascha Steinach / dpa / Global Look Press Здание ЕСПЧ

Она рассказала, что правозащитники, получив информацию о пытках, которым подвергается Резников на Украине, наняли адвоката и обратились в ЕКПП. Комитет Совета Европы решил принять меры.

«[В ЕКПП] заверили, что когда кто-то из сотрудников поедет на Украину, то постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения, а также дальнейшую судьбу военного», — процитировала Вихореву «Российская газета».

Как передавало ИА Регнум, Вихорева 29 мая сообщила, что донецкие правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека по поводу пыток Резникова на Украине. ЕСПЧ начал расследование, постановив, что на сбор дополнительных сведений выделяет время до конца июня. Как отметила Вихорева, ЕСПЧ ещё не уведомлял правительство Украины о начале расследования.

Информацию о пытках правозащитники получили от дочери Резникова. Она рассказала, что отец, донецкий шахтёр, ушёл в 2022 году на фронт добровольцем. Под Красногоровкой он попал в плен к ВСУ. Его начали избивать и пытать, требуя, чтобы его дочь поставляла сведения о российской армии. Она должна была фотографировать российские военные объекты, чтобы её отца перестали пытать. Такие условия ей поставили в Киеве. Дочь военного обратилась к правозащитникам.

У посольства Украины в Риме прошла акция протеста с требованием прекратить пытки Резникова. Как рассказала Вихорева, активисты в начале мая пытались через правоохранителей передать информацию о ситуации украинским дипломатам, но в посольстве Украины документ не приняли.