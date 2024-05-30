Белгород, 30 мая, 2024, 22:14 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России вечером 30 мая уничтожили над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских сил, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве отметили, что его сбили приблизительно в 20:40 по московскому времени.

«Около 20:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — уточнило Минобороны в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, днём 30 мая стало известно, что над Белгородской областью российские военные уничтожили четыре беспилотника.

Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков 30 мая написал, что ВСУ, используя дрон-камикадзе, атаковали в селе Зозули в Борисовском районе пассажирскую «Газель», развозившую по домам сотрудников сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб один человек и ещё девять пострадали.

Ещё одну атаку с применением беспилотника украинские войска совершили на АЗС в городе Грайвороне Белгородской области, где получил ранения один мирный житель.