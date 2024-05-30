Белгород, 30 мая, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщили 30 мая в Министерстве обороны России.

РИА Новости

«Около 14:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что соседства ПВО отработали по четырём БПЛА над территорией Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая в городе Грайвороне мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника на АЗС. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и нижних конечностей, участники территориальной самообороны пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ, доложил губернатор Вячеслав Гладков.

В этот же день в Грайворонском городском округе Белгородской области в результате обстрела ВСУ частично пропал свет в двух сёлах. По информации губернатора, в результате обстрела никто не пострадал, жертв нет.