Белгород, 30 мая, 2024, 19:04 — ИА Регнум. ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Зозули в Борисовском районе Белгородской области, из-за чего один человек погиб, девять получили ранения, сообщил 30 мая губернатора региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что удар пришёлся по пассажирской «Газели», развозившей по домам сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Водитель остановился возле ближайшего укрытия, чтобы дать пассажирам возможность спастись, но в этот момент произошёл прилёт беспилотника.

«К большому горю, один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи. Его травмы были несовместимы с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков.

Губернатор также сообщил, что пострадавшие получили осколочные ранения. Их доставили в больницы региона и оказывают медицинскую помощь. Кроме того, от взрыва дрона пострадала кровля частного дома, там никто не получил ранения.

Ранее Гладков сообщил, что в ночь на 30 мая украинские военные обстреляли Грайворонский городской округ. Никто не пострадал, но из-за атаки получила повреждения линия электропередачи.

Утром того же дня ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Грайвороне в Белгородской области. От атаки пострадал мирный житель, он получил осколочные ранения, его госпитализировали. На АЗС взрывом выбило стёкла и повредило конструкции, а также легковой автомобиль и трактор. После этого украинские военные нанесли второй удар по той же станции, повредив заправочную колонку. Возгорания не было.

6 мая украинская армия нанесла удары по двум «Газелям» с рабочими и легковому автомобилю возле села Берёзовка в Белгородской области. На микроавтобусах ехали на работу сотрудники свиноферм «Агро-Белогорье». Погибли шесть человек, ещё 35 пострадали.