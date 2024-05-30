Грайворон, Белгородская область, 30 мая, 2024, 11:10 — ИА Регнум. В городе Грайвороне мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника на АЗС, сообщил 30 мая губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Елизавета Демидова/ТАСС

«У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и нижних конечностей, участники территориальной самообороны пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил Гладков.

Глава региона сообщил, что ВСУ два раза атаковали дронами-камикадзе автозаправочную станцию на въезде в село Замостье. Мирный житель пострадал в результате падения БПЛА с последующей детонацией.

Повреждение получило здание АЗС, у которой пострадали фасад и навес. Осколками также посекло легковой автомобиль и трактор.

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