Брюссель, 30 мая, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Власти Швеции планируют объявить о запрете импорта сжиженного природного газа из России, если Венгрия наложит вето на 14-й пакет санкций Евросоюза. Об этом заявила министр энергетики страны Эбба Буш после встречи министров в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если санкционный пакет не будет соответствовать своему назначению, мы готовы действовать самостоятельно. Это не оптимально, но мы ищем способ дальнейшего прекращения и введения санкций в отношении российского импорта, в частности, СПГ», — процитировал Bloomberg слова министра.

Буш не уточнила, как именно правительство Швеции планирует регулировать импорт энергоносителей из России. Она также назвала недостаточным число стран, готовых по отдельности отказаться от поставок российского газа.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не станет поддерживать 14-й пакет антироссийских санкций в нынешнем виде. Он полностью противоречит экономическим интересам Венгрии и наверняка поставил бы под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, добавил дипломат.

Позднее, 29 мая, Сийярто отметил провал санкционной политики Евросоюза в отношении России и Белоруссии. Министр добавил, что его слова не являются политическим заявлением, а представляют собой констатацию факта. Цель ослабить Россию ограничительными мерами не была достигнута, при этом от введённых санкций пострадали сами страны Европы, заключил он.

В середине февраля президент России Владимир Путин отмечал, что европейские страны надеялись развалить страну, отказавшись от российского газа, однако сами столкнулись с необратимыми процессами. Промышленность начала переезжать из Европы в другие регионы мира, включая США, пояснил Путин. По его словам, на новом месте для покинувшего ЕС бизнеса созданы более благоприятные условия и оказались дешевле энергоносители.

24 мая Путин заявил, что Россия благодаря западным санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он отметил, что всё это оказалось возможным несмотря на 16 тыс. разных санкций.