Минск, 29 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Проводимая Евросоюзом политика санкций в отношении России и Белоруссии не принесла ожидаемого результата. Об этом в ходе визита в Минск заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы однозначно занимаем позицию, которая состоит в том, что политика санкций провалилась», — сказал глава МИД Венгрии после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Дипломат добавил, что его слова не являются политическим заявлением, а представляют собой констатацию факта.

Как сообщало ИА Регнум, с подобным заявлением Сийярто уже выступал 21 мая в японском Фонде мира Сасакавы. Тогда министр иностранных дел заявил, что стратегия, разработанная Европой и США как ответ и реакция на конфликт на Украине, полностью провалилась. По его словам, такая точка зрения «идёт вразрез с либеральным мейнстримом в Европе», но соответствует мнению «глобального большинства».

27 мая стало известно, что Венгрия не будет поддерживать 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза в нынешнем виде, так как он противоречит интересам Будапешта в области энергетики. Сийярто подчеркнул, что новый пакет наверняка поставил бы под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому венгерское правительство его не примет.

В марте, например, ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 ударили по рынку Европы. По данным британской газеты, на международном алмазном рынке возник хаос. Ввозимые в ЕС драгоценные камни стали отправлять на обязательную проверку возможности их российского происхождения. Из-за этого возникли длительные задержки и появились дополнительные расходы на экспертизы, которые вызвали недовольство клиентов.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что Россия благодаря западным санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он отметил, что всё это оказалось возможным несмотря на 16 тыс. разных санкций.